23.10.2019 | 04:00

Dissabte, l'Església Unida va fer una marxa pública per la plaça del Progrès i la Rambla d'Ègara com a part de la campanya que desenvolupa contra la trata de persones i l'esclavitud sexual. Amb l'activitat, on un grup de dones de diferents edats portaven una samarreta amb el lema "No estic en venda". L'Església Evangèlica Unida de Terrassa tancava un cicle amb cine-fòrum, una taula rodona amb una víctima de trata.