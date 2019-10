23.10.2019 | 04:00

La darrera sessió de l'Aula Gran va aprofundir en el paper de l'illa de Creta com a bressol de la cultura mediterrània. La conferència va fer esment a la situació estratègica de Creta, l'illa més gran de l'Egeu, i va exposar com aquest factor "li va donar la possibilitat de ser la cultura protagonista" durant el mil·lenni II a C. Creta va ser un pont natural entre el Peloponesi, el món egipci i part d'Anatòlia i el Pròxim Orient.