JxT retreu a ERC que mantingui l'activitat política després de la sentència

23.10.2019 | 13:28

El grup municipal de Junts per Terrassa critica que el govern de la ciutat i en particular ERC, soci a l'executiu amb Tot per Terrassa, no hagi aturat l'activitat política a la ciutat després de la sentència del "procés". "Fan exactament el mateix llevat de la suspensió de dues comissions", han denunciat els regidors Meritxell Lluís i Miquel Sàmper. Pel portaveu, els republicans estan "normalitzant una sentència injusta, que afecta tres ciutadans terrassencs, com Josep Rull, Lluís Puig i Pere Soler". A parer seu, el govern de Terrassa "el grup gran està arrossegant al petit i la majoria d'ERC no està d'acord".