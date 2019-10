Inundacions per la pluja a Terrassa

23.10.2019 | 16:44

La pluja caiguda ahir i durant la matinada d'avui ha provocat nombroses incidències, sobretot en forma d'inundacions, a Terrassa. Els bombers van rebre un centenar d'avisos entre les tres de la tarda de dimarts i el migdia d'avui dimecres. Cap incident, però, ha estat greu. S'han aixecat tapes de clavegueram a la xarxa viària i la Policia Municipal va desviar ahir a la nit la circulació a l'avinguda del Vallès, sota el pont de la carretera de Rubí, tram que va quedar totalment inundat. També es va tallar el carrer de Colom, sota el pont de la C-58, i el carrer de Badalona. I l'accés a les Martines des de la carretera de Rubí. També l'accés al carrer del Tren de Baix. S'ha acumulat terra i pedres a Can Petit. La biblioteca del districte 6 no ha pogut obrir les seves portes al matí, doncs va entrar aigua a l'equipament. La pluja va deixar a Terrassa 88,6 litres d'aigua per metre quadrat dimarts i 4,6 avui, fins el migdia.