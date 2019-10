Els serveis socials no volen ser el "camió escombra" del sistema

23.10.2019 | 13:21

Cent professionals del sector sociosanitari de l'Ajuntament de Terrassa, Mútua i del Consorci Sanitari participen avui en una jornada a l'Auditori Municipal. Els treballadors comparteixen coneixements en diverses taules de treball, de les que sortiran propostes per millorar les estratègies de futur. A la ponència inaugural, el consultor social Fernando Fantova ha plantejat la necessitat de reformular l'asistencia social per deixar de ser "el camió escombra" del sistema. Cada cop som més pal·liatius", ha dit. "Estructuralment se'ns està arraconant i hi ha un model alternatiu, on ens especialitzem en el que sabem fer, cuidar i acompanyar".