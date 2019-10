23.10.2019 | 19:25

El pla d'emergències activat aquesta tarda per un incendi a uns laboratoris del polígon industrial de Can Parellada ha quedat ja desactivat. L'alerta ha arribat a Bombers a les 17.05 i les sis dotacions del cos d'emergències han acabat l'actuació a les 6.25 de la tarda. El foc, localitzat a uns conductes de ventilació, no ha causat ferits ni intoxicats. Uns operaris l'han sufocat.