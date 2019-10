Cs creu que el pla de mandat del govern "no aporta cap valor"

Redacció

23.10.2019 | 04:00

El grup municipal de Ciutadans ha respost a la presentació del pla de mandat de l'executiu liderat per Jordi Ballart amb una càrrega de fons contra el full de ruta que, diuen, "no aporta cap valor a la ciutat".El portaveu del grup, Javier González, qualifica de "negatiu" el pla. "No aporta cap valor a la ciutat, ni elements transformadors de l'Ajuntament per a construir una Terrassa que sigui un motor per a l'activitat econòmica i generi ...