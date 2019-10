Conduïa sense carnet i amb identitat falsa

23.10.2019 | 04:00

La Policia Municipal va detenir diumenge un conductor: mancava de carnet, va usurpar la identitat d'un altre i tenia una ordre de recerca. Una patrulla va aturar el vehicle al passeig del Vint-i-dos de Juliol i va sotmetre al conductor a la prova d'alcoholèmia. La taxa, positiva: 0,44 mil·ligrams. Els agents van localitzar el DNI d'una altra persona, de la qual el conductor havia assumit la identitat. Va acabar detingut per una ordre de recerca en vigor, per conduir sense tenir el permís i per usurpació d'estat civil.