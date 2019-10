La comarca expulsa veïns cap a la resta de l'Estat

23.10.2019 | 04:00

El saldo migratori de Catalunya amb la resta d'Espanya va ser negatiu durant l'any 2018, segons les dades difoses per l'Institut d'Estudis de Catalunya (Idescat). I en aquesta fita històrica -és un fet que no es donava des del 2013- ha tingut un paper important el comportament dels fluxos migratoris a la comarca.El Vallès Occidental va ser una de les regions catalanes on el balanç entre els ciutadans que marxen i els que arriben va ser més negatiu (-680 ...