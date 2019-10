Activat el Pla d'Emergència Municipal enalerta per un accident a uns laboratoris

Activat el Pla d'Emergència Municipal enalerta per un accident a uns laboratoris

23.10.2019 | 18:43

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat el Pla d'Emergència Municipal

després que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha

comunicat l'activació del Pla PLASEQCAT en fase d'alerta per un accident a uns

laboratoris ubicats al Polígon Industrial Can Parellada, que ha provocat un incendi a

la nau. Al lloc s'han desplaçat operatius de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia

Municipal i SEM. No consten persones ferides. Els Bombers han revisat les

instal·lacions de l'empresa, ja que l'incendi s'ha pogut sufocar pels mateixos

operaris.