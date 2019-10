Les fortes pluges inunden carrers i dificulten la mobilitat a Terrassa

L'aigua caiguda per les fortes tempestes inunden el tram sud de la Rambla d'Ègara.

L'aigua caiguda per les fortes tempestes inunden el tram sud de la Rambla d'Ègara. Nebridi Aróztegui

Redacció

23.10.2019 | 00:55

Un front de pluges intenses afecta en aquests moments el Vallès Occidental. La cortina d'aigua afecta el litoral i prelitoral de Barcelona i ha produït manca de subministrament elèctric puntual en alguns punts de Terrassa i ha dificultat la mobilitat a la ciutat a causa de la gran quantitat d'aigua que s'ha acumula.

L'Ajuntament de Terrassa ha posat avui en Prealerta el Pla d'Emergència Municipal per risc d'intensitat i acumulació de pluja i davant l'alerta INUNCAT del CECAT. A les 00.08h d'aquesta matinada el 112 havia rebut un total de 1.228 trucades de tot Catalunya per 835 incidències. Protecció Civil demana que s'evitin els desplaçaments durant la matinada i no sortir dels domicilis en les properes hores "perquè la situació és complicada".