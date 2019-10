Una gran pregària en favor de la pau, la llibertat i la reconciliació

La "Vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els encausats per l'1 d'octubre", dissabte a la nit, a l'auditori de l'Església Evangèlica Unida.

Alberto Tallón

Santi Palos

22.10.2019 | 04:00

"Davant el dolor i l'aclaparament que vivim necessitem aplegar-nos per a sentir l'escalf els uns dels altres i per a experimentar la força i el consol de la pregària", va començar el pare Gaspar Borda la "Vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els encausats per l'1 d'Octubre", que dissabte a la nit va aplegar unes quatre-centes persones a l'Església Evangèlica Unida. Un acte de dues hores, en cinc passos, cada un ...