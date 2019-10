El CDR denuncia l'aïllament dels seus presos i preses

22.10.2019 | 04:00

El CDR Terrassa va denunciar ahir al Raval, on es concentrarà cada dilluns per reivindicar la llibertat dels "presos polítics", la "vulneració de drets fonamentals" que pateixen els seus presos i va demanar a la ciutadania que faci denúncia pública i que mostri el seu recolzament enviant cartes als retinguts. Fa deu dies, Alerta Solidària denunciava que als set CDRs empresonats se'ls aplica el règim FIES-3, que implica intervenció de les comunicacions i aïllament. Ahir al Raval Franki, del CDR Terrassa, va denunciar que "la presó és una segona condemna sumada a l'aïllament" i va demanar "més solidaritat, més carrer i més consciència per part de tots". Diumenge, el CDR de Terrassa va marxar per la N-150 fins a Sabadell per sumar-se a l'acte de recolzament als detinguts organitzat a la plaça de la Creu Alta.