No és una barricada

22.10.2019 | 19:16

Podria semblar que el reguitzell de contenidors que hi ha al Portal de Sant Roc, a la cruïlla amb el carrer Major, Cisterna i Del Vall, és la preparació d'una barricada, però res més lluny de la realitat. L'Ajuntament manté tallada la cruïlla des del Nadal passat, però encara amb aquest grau de provisionalitat. Estèticament no és la millor solució, com es pot comprovar.