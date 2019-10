Color morat a la façana de l'Ajuntament per les malalties mastocitàries

21.10.2019 | 15:30

La façana de l'Ajuntament es va il·luminar ahir, diumenge, de color morat per commemorar el Dia Internacional de les Patologies Mastocitàries. L'acte va comptar amb la lectura d'un text explicatiu del què és la malaltia i de les repercussions en el dia a dia de les persones afectades, així com els objectius que persegueix la celebració del Dia Internacional de la Mastocitosi, a càrrec de Montserrat Llibre, mare d'una nena afectada per aquesta malaltia.

Segons explica l'Associació Espanyola de Mastocitosi i malalties relacionades, aquesta malaltia és considera rara, la pateixen menys d'una persona de cada dos mil. El seu nom prové dels mastòcits, cèl·lules que s'originen en la medul·la òssia des d'on passen a altres teixits i participen en processos al·lèrgics, d'inflamació i també influeixen en les defenses de l'organisme. La causa per la qual sorgeix la mastocitosis és per un augment anormal del nombre de mastòcits en diverses zones del cos. La pell és l'òrgan que amb major freqüència està afectat per la malaltia, presentant-se amb lesions cutànies de color vermell-violaci. Altres òrgans que també poden estar implicats són la medul·la òssia, els ossos, el fetge, la melsa i el tracte gastrointestinal.