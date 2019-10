El Festival de Sopes del Món de Torre-sana manté l'ebullició

Tasses d'un total de quinze sopes s'han ofert gratuïtament als visitants cuinades per grups d'entitats o persones individuals.

Tasses d'un total de quinze sopes s'han ofert gratuïtament als visitants cuinades per grups d'entitats o persones individuals. Mireia Izquierdo

Santi Palos

20.10.2019 | 18:30

La previsió de pluja ha obligat a traslladar el 13è Festival de Sopes del Món del Parc de Gernika al casal cívic de Torre-sana, però el canvi d'ubicació no li ha tret gens ni mica del caliu i l'ambient que cada any agafa aquesta original iniciativa, organitzada per l'associació de veïns del barri.

Tasses d'un total de quinze sopes s'han ofert gratuïtament als visitants, que omplien el centre, cuinades per grups d'entitats o persones individuals. Han començat a servir-les a la una de la tarda, i una hora després ja gairebé totes les olles ja estaven buides. Entre d'altres sopes, s'ha pogut tastar la "tika dji", típica de Mali, la "de la lluvia", cuinada per l'a. vv. d'Ègara i l'associació Niños Desaparecidos de las Riadas de 1962,, o la del pastor de Diabòlics d'Ègara, que han fet una actuació de percussió davant de la porta del centre cívic.