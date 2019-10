No tenia carnet i dóna positiu d'alcoholèmia

19.10.2019 | 04:00

Un cotxe va tenir un accident ahir. El seu conductor no té carnet i va donar positiu d'alcoholèmia. A la 1.35 de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal va trobar un vehicle accidentat ocupant un carril de la carretera d'Olesa, a l'alçada de la ronda de Ponent. Quan els agents es van acostar al conductor, van notar forta olor d'alcohol. Van instar l'individu a bufar i la prova estimativa d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,34 mil·ligrams. Les taxes de les proves de contrast van ser de 35 i 0,32. Consultada la base de la DGT, es va verificar que el titular no havia obtingut mai el permís de conduir. Serà imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit.