Què opina de la sentència als polítics i de les reaccions?

Debat

Sergi Estapé

19.10.2019 | 04:00

Una onada de protestes ha sacsejat a la societat catalana, especialment la independentista, arran de la sentència del judici contra els polítics empresonats. Els ciutadans i ciutadanes enquestats, en la seva majoria, consideren que es tracta d'una sentència del tot desproporcionada i injusta, i, a més, molts pensen que els afectats no se la mereixen pels fets pels quals han estat jutjats, i que van passar entre els mesos de setembre i octubre de l'any 2017.

També, en la major part de les opinions, s'aposta pel diàleg com a forma de resoldre una problemàtica que s'estima que s'ha de solucionar en el terreny polític i no en els jutjats.

Quant a la reacció del món independentista, que ha iniciat una sèrie de jornades de protesta que inclouen manifestacions, segudes o marxes, els preguntats i preguntades ho troben molt bé, tot i que advoquen per mantenir el to pacífic de fins ara i no caure en episodis on la violència és la protagonista, com ha succeït en alguns moments a diferents ciutats catalanes. Tot i l'enuig per la sentència, la majoria segueix apostant pel diàleg.

Joan Querol Albanell

Jubilat, 71 anys

Era previsible que les condemnes serien altes i no es tracta de fer justícia sinó de fer un escarment, com passa cada cent anys, amb la diferència que fa cent anys, estarien afusellats, i ara estan a la presó. Ja va passar al segle XVII, al segle XVII, al segle XIX i al segle XX, amb l'Espartero i ara estem amb el mateix. Estem amb el "atado y bien atado", i el que em digui que Espanya és una democràcia és limitat d'idees.

Antoni Riba Bonaventura

Jubilat, 87 anys

Ho trobo molt malament i, per mi, són molt dolents i poc intel·ligents perquè amb una altra manera de fer i amb diàleg, podrien haver minorat tot el que està passant. Bàsicament, tots els que som independentistes, som molt pacífics, però sempre hi ha algun radical. a la llarga això acabarà bé. Jo sóc una mica gran però espero que d'aquí a 10 anys, siguem independents.

Mònica Solvas Esteller

Escriptora, 39 anys

És un tema molt trist. Ens estan prenent tots els drets i l'únic que se li pot demanar a una persona és que tingui la llibertat d'expressió. I no s'hauria d'acusar a les persones per pensar de forma diferent. Que algunes persones vulguin donar veu i se les vulgui callar posant-los a la presó, no. Sobre les reaccions de la gent, crec que s'està manegant molt malament perquè havíem guanyat molt de cara a Europa el fet que som pacífics.

Marc Rosaura Turu

Dissenyador gràfic, 24 anys

Trobo que és abusiva en certs punts, sobretot pel que fa als Jordis, que no són polítics. Potser hauríem de canviar certes parts del Codi Penal espanyol. Ells estan jutjats per l'1 d'Octubre i les penes que els hi han caigut no són reals. Entenc perfectament la reacció de la gent i que es defensin els nostres drets. No pot ser que caiguin aquestes sentències per organitzar un referèndum perquè la gent expressi la seva opinió no ha de ser castigat d'aquesta manera.

Amparo Lluch Llorens

Mestressa de casa, 56 anys

No m'agrada gens perquè no s'ha tractat de forma política, que és com s'havia d'haver tractat. Fa falta diàleg i em sap molt de greu. Em sento, no com a independentista, com a catalana, em sento menyspreada. No sé si té solució perquè si no s'ha trobat tot aquest temps, des de la retallada de l'Estatut, crec que és que no hi ha voluntat.

M. Rosario Fadrique Chico

Jubilada, 74 anys

És una venjança com una casa. I com més llenya tirin, més cremarà la cosa. No tinc bones perspectives i crec que cada dia tot anirà a pitjor. Em fa la sensació que tots els problemes que estan passant a Barcelona és perquè hi ha gent infiltrada que està fent molt mal, perquè la gent normal no ho fa això. No sé si hi ha solució i tinc els meus dubtes.

Isabel Barrón Albert

Jubilada, 74 anys

Ho veig tot molt fumut. I jo estic al mig, ni sí ni no, però això s'arregla parlant totes les dues parts. I s'ha acabat. Hi ha d'haver diàleg, diàleg i diàleg,. A la democràcia s'ha de respectar el que surt. Els que estem al mig, no sabem cap on tirar. Estic patint amb el que està passant a Barcelona i hi ha gent que no vol venir aquí perquè està espantada.

Jordi Sas Aguilar

Conductor d'autobús, 58

És injust que persones que han fet el que ha dit el poble, es vegin a la presó. És una sentència abusiva des del punt de vista que hi ha gent que ha fet coses pitjors i tenen condemnes més baixes i a ells els tracten com a assassins i això no correspon. Això provoca indignació i malestar i estem en una situació que només poden arreglar els polítics. S'han equivocat en barrejar la política amb judicis i s'han d'asseure a parlar, aquesta és l'única via possible. Això no es podrà fer fins que hi hagi pes persones adequades, que són les que estan a la presó.

Montse Sucarrats Font

Jubilada, 65 anys

Ho trobo molt malament. La gent està reaccionant de forma pacífica però hi ha aldarulls que no corresponen i aix m'ha preocupat una mica. Àquest matí he anat pacíficament a una manifestació i he vist que acabava malament i he marxat. És una sentència injusta i no s'ho mereixen. No sé quina és la solució però fins que no siguem un poble lliure, no ho podrem arreglar.

Àlex Sanahuja Palomo

Professor d'escacs, 47 anys

La sentència és una tocada de nassos més, i ens els seguiran tocant i si no tenim una ajuda de fora d'Espanya, no ens en sortirem. Els de fora tenen poder per fer-ho i és l'única solució. Per mi Catalunya és l'important, i la resta són les rodalies. Hi ha molta catalanofòbia i a nosaltres només ens volen pels calés que generem per la resta de l'estat a qui anem alletant.

Carme Palomo Ribera

Jubilada, 70 anys

No hi ha dret amb què està passant. Per unes idees polítiques, a aquesta gent els han tancat i no ha de ser així. No sé a quina mena de país estem, que hem d'aguantar tot això. A llarg termini veig que es pot solucionar i els que manen no hi seran i hi haurà algú amb les idees més clares. Entenc la reacció de la gent però no que siguin tan ximples amb la violència.

Núria Pujol Forner

Financera, 39 anys

EEstic totalment en contra i no la comparteixo gens. No haurien d'estar a la presó. M'he manifestat i continuarem fent-ho fins que això canviï. S'ha de solucionar políticament i votar per poder-nos comptar. Els polítics no estan a l'altura. Estic a favor de la reacció de la gent i la majoria no som dels grups radicals i no s'ha de posar el focus en ells.