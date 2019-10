Nova pròrroga a Tmesa amb el futur del servei encara en l'aire

Tmesa continuarà, un any més, explotant la xarxa d'autobusos de la ciutat.

Laura Mangas

19.10.2019 | 04:00

El ple de la setmana vinent aprovarà una nova pròrroga a Tmesa per tal que continuï prestant el servei d'autobusos a Terrassa. I ho farà tot i haver-se acabat ja les possibilitats de pròrroga incloses a la concessió inicial. El govern allarga així un any més el contracte amb la societat amb la intenció de decidir en aquest temps si assumeix la gestió o opta per concessionar el servei a un operador extern.La concessió a ...