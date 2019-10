Nous disturbis després de la protesta pacífica

Efe

19.10.2019 | 04:00

Paral·lelament a la manifestació pacífica, la tensió anava en augment a pocs carrers de distància de l'escenari on es van produir els parlaments. La Policia Nacional va detenir almenys a deu persones pels disturbis a les portes de la Prefectura de Via Laietana de Barcelona, on grups de radicals van llançar objectes als agents que custodiaven l'edifici policial, com a pedres i petards, i van encendre contenidors.Segons van informar fonts policials, a ...