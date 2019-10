Més de mig milió de persones a la manifestació de Barcelona

Més de mig milió de persones es van concentrar al centre de Barcelona per mostrar el seu rebuig a la sentència del "procés".

Més de mig milió de persones es van concentrar al centre de Barcelona per mostrar el seu rebuig a la sentència del "procés". Efe

19.10.2019 | 04:00

Més de mig milió de persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar ahir en el passeig de Gràcia de Barcelona, moltes d'elles vingudes a peu de diferents punts de Catalunya, per a protestar contra la sentència del "procés", en una jornada que va acabar de nou amb disturbis als carrers.Les denominades Marxes per la llibertat, impulsades per l'ANC i Òmnium Cultural i que van iniciar la seva marxa el dimecres des de Vic, Berga ...