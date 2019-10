Humor i música per Sam Sam a les Arenes

19.10.2019 | 04:00

El grup solidari Amics d'en Ferran, amb col·laboració de l'AVV de les Arenes, ha organitzat per a avui una jornada "d'humor i música" per Sam Sam. Començarà a les vuit de la tarda i es farà al teatre escola Joan XXIII. El donatiu és de 7 euros. Actuaran Elías & Rubén (el monologuista Elías Torres i el guitarrista Rubén Lorente), que presentaran l'espectacle "Educa bien, si puedes". L'objectiu de l'activitat solidària és col·laborar en el projecte d'alfabetització desenvolupat per Ferran Sans (antic mestre de l'escola Joan XXIII) al barri de Sam Sam, a Senegal.