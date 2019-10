Festa i Tast del Concurs de Ratafia al Raval

19.10.2019 | 04:00

La Colla dels Federins de Terrassa i de la Creu Alta organitza avui, al Raval de Montserrat (davant de la farmàcia Albinyana), la cinquena edició de la Festa i Tast del Concurs de Ratafia de Terrassa. Les mostres per concórrer-hi es poden portar fins a les onze del matí. Les activitats començaran a les deu, amb la conferència-taller "Un món de ratafia. Mil maneres d'usar la ratafia i els seus ingredients". A les 12.30 del migdia, el jurat farà la ronda de tasts i emetrà el seu veredicte. Hi haurà premi per als tres primers classificats, que han de estar presents per recollir-lo.