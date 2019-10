Fericgla explica la l'importància de l'atènció al CCT

19.10.2019 | 04:00

L'antropòleg i psicòleg Josep Maria Fericgla és un dels màxims experts mundials en els estats modificats de la consciència, l'ús de substàncies visionàries i els chamanismes. Dilluns, al Centre Cultural Terrassa, farà una conferència que, d'entrada, sembla allunyar-se dels temes sobre quals tant ha investigat i ha escrit: "La importància de l'atenció per a la vida humana". Serà a les set de la tarde, amb entrada gratuïta, i en el cicle "90 minuts per viure". "El bolet i la Gènesi de les cultures" , dedicada a l'amanita muscaria com a generadora de símbols culturals, fou el primer llibre de Fericgla, que en té publicats una trentena; entre ells "Els Jivaros, caçadors de somnis", "Los chamanismos a revisión" i, el darrer, "Ayahuasca. La realidad detrás de la realidad. Sus usos en psicoterapia y en el cultivo del mundo interior".