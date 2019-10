Estudiants i molt joves

19.10.2019 | 04:00

Els sindicats convocants van considerar ahir un èxit l'aturada, que hauria superat en una dècima la vaga del 3 d'octubre de 2017. A l'escola, on tenen un pes important, les dades oficials parlaven ahir d'un 43% de seguiment a l'escola pública, un 25 per cent a la privada i un 33 per cent a la concertada. A les universitats l'aturada va ser del 90 per cent de l'activitat. De fet, els estudiants complien ahir la seva tercera jornada de vaga i de mobilització, també a la ciutat. Els més joves han estat els més actius. Dijous es van incorporar a la columna de Berga de les Marxes per la Llibertat i al llarg de la setmana han participat en les mobilitzacions convocades oficialment per les entitats independentistes, però també han anat per lliure. Dimecres, els més joves van participar en la manifestació convocada pels CDRs que va acabar a la comissaria de Policia Nacional. L'endemà, dijous, un grup d'independentistes adolescents i sense adscripció política hi va tornar a fer una seguda al carrer Baldrich. Amb monopatins i estelades, els adolescents van escridassar als agents i es van dissoldre passades les 9.