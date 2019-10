Diari de Terrassa obre el seu reeixit concurs de fotografia

El tema per les fotografies són els jardins i parcs de la ciutat, com el de la Casa Alegre.

Redacció

19.10.2019 | 04:00

"Posa imatge al nostre calendari". Aquest és el lema del concurs de fotografia endegat, per segon any consecutiu, per Diari de Terrassa. Els guanyadors aconseguiran que la seva foto aparegui al calendari de Diari de Terrassa del 2020.Enguany, el tema són els parcs i jardins de la ciutat. Podran participar totes les fotografies enviades a la redacció (adreça electrònica: calendari@diarideterrassa.es) i el termini acabarà el 25 de novembre. Al ...