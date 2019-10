El Bisbat no permet la pregària pels presos en una parròquia

Javier Llamas

19.10.2019 | 04:00

La plataforma Església i Catalunya havia organitzat "una vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els encausats per l'1 d'octubre". Estava tot previst per avui a la parròquia del Carme. Però l'acte no es farà a la parròquia del Carme ni a cap altre temple catòlic. Tindrà lloc a una església evangèlica. I no es farà a cap temple catòlic per decisió del Bisbat de Terrassa, que no ...