Miki, sobre Catalunya: "Això no va d'independència. Va de justícia"

18.10.2019 | 16:53

El terrassenc Miki Núñez, representant d'Espanya en Eurovisió 2019, afirma aquest divendres sobre els disturbis a Catalunya que "ningú es confongui. Això no va d'independència. Va de justícia. I que no us enganyi la tele". Miki i la seva excompañana de "*OT" Alba Reche han estat dels últims rostres coneguts a pronunciar-se en les xarxes sobre els altercats viscuts a Catalunya. "Que ningú es confongui. Això no va d'independència. Va de justícia. I que no us enganyi la tele", ha escrit *Miki Núñez en el seu compte de Twitter.

A més, el cantant ha aclarit que la "totalitat de la gent que ha sortit i que sortirà avui" als carrers de la ciutat comtal amb motiu de la vaga general que s'ha convocat, "és pacífica".

Unes paraules que han tingut repercussió a través de les xarxes socials i que en tres hores ja porta més de 5.000 retuits i prop de mil comentaris.

Per part seva, la seva excompañana de "*OT" Alba Reche ha expressat també la seva opinió a través del seu compte de Twitter sobre un dels últims fets viscuts a Catalunya. "No sou democràtics, no sou conscients de l'opressió; no sou més que classe acomodada en unes lleis que us beneficien constantment sense cap mena d'opressió", sentència la jove en un text que acompanya un vídeo compartit en el qual es pot veure a un independentista que està sent colpejat per un grup d'ultradreta.