Marlaska diu que no hi haurà "impunitat" amb els violents

Efe

18.10.2019 | 04:00

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va garantir ahir que no hi haurà "impunitat" amb els responsables dels disturbis dels últims dies a Catalunya que, va lamentar, estan causant un greu mal a la imatge de Catalunya en el món. I va destacar l'excel·lent coordinació i cooperació entre els Mossos i la Policia i la Guàrdia Civil aquests dies que, va insistir, no és fruit de la improvisació ...