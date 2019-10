La Marxa per la Llibertat ja fa nit a Sant Quirze

17.10.2019 | 21:18

La Marxa per la Llibertat ja ha arribat a Sant Quirze, on farà nit en la segona jornada de ruta cap a Barcelona. Milers de manifestats han caminat per l'autopista C-18 des de Terrassa.