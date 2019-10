La Marxa per la Llibertat berena avui al Roc Blanc 

L. H. / M.B.

17.10.2019 | 04:00

Terrassa serà aquesta tarda punt d'avituallament dels milers de caminants que participen en la columna de Berga de les Marxes per la Llibertat, organitzades de l'ANC i Òmnium Cultural com a mostra de rebuig a la sentència del "procés". Des d'ahir, cinc marxes simultànies recorren la geografia catalana des de Vic, Taragona, Tàrrega, Vic, Girona i Castelldefels en direcció a Barcelona, on confluiran demà divendres.L'arribada dels ...