17.10.2019 | 16:36

Els participants a la Columna de Berga de les Marxes per la Llibertat acumulen fins a 50 de quilòmetres de ruta. A l'aturada per dinar a Vacarisses ens expliquen per què s'hi han sumat a la mobilització. Els empeny l'objectiu de la independència i el rebuig a la sentència contra els polítics i activistes catalans. Alguns caminants han passat per la infermeria per recuperar forces i continuar camí cap a Terrassa.