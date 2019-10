Conferències i més de 120 publicacions

17.10.2019 | 04:00

Les activitats del doctor Jordi Surrallés no es limiten a la investigació i a la recerca i també, dins de la seva extensa biografia hi apareixen desenes de conferències, que ha impartit en congressos internacionals i ha estat l'autor de més de 120 publicacions durant tots els seus anys com a professional de la medicina. Destaquen articles a mitjans del sector mèdic i científic com són "Nature", "Nature Medicine" ...