Conduïa parlant pel mòbil i no tenia carnet

17.10.2019 | 04:00

Ha quedat imputat. Conduïa sense tenir el carnet preceptiu. Dimarts al migdia, agentes de la Policia Municipal van aturar un vehicle en un control dinàmic de trànsit a la plaça de Joan Santamaría. El conductor circulava mentre parlava pel telèfon mòbil. El van identificar. Una vegada consultades les bases de dades de la DGT, els agents van comprovar que el titular no tenia el permís que l'habilitava a conduir un turisme i que disposava del permís AM, de ciclomotor, però amb els punts exhaurits. El conductor va ser informat dels seus drets com a persona investigada.