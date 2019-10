Condemnat per un cop de puny a un policia

J. Ll.

17.10.2019 | 04:00

En dos anys seguits va ser condemnat sengles vegades pel mateix delicte: resistència o desobediència a l'autoritat. I ara, de nou, però directament per atemptat: per assestar un cop de puny a un policia, que va aconseguir esquivar el cop. La pena imposada és de nou mesos de presó. Era reincident, i això li ha agreujat la pena. Però estava ebri, i això la hi baixa.Els fets van ocórrer a les 8.30 de la tarda del 5 d'abril del 2016 en ...