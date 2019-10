Campanya de l'Església Unida contra l'esclavitud sexual

Acte sobre l'esclavitud sexual programat també per l'Església Unida.

Redacció

17.10.2019 | 04:00

Aquesta setmana, l'Església Evangèlica Unida de Terrassa organitza una sèrie d'actes de la Campanya contra la tracta de persones i l'esclavitud sexual. El programa va arrencar aquest dimarts amb un cine-fòrum al Cinema Catalunya on es va projectar la pel·lícula "Evelyn" i va haver-hi un col·loqui. Per demà, dijous, hi ha prevista una taula rodona a l'auditori de l'ésglésia amb els ponents Núria Marín, ...