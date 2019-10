17.10.2019 | 16:29

Alarma per l'incendi d'un calefactor a Terrassa. Els serveis d'emergències es van mobilitzar aquest dimecres per un incendi a un calefactor a un habitatge de Terrassa. L'avís va arribar a les cinc de la tarda: hi havia un incendi d'un aparell elèctric al lavabo d'un habitatge a la carretera de Matadepera. Tres dotacions de Bombers van anar a l'edifici, però el foc ja estava extingit. Els bombers van revisar el domicili. No consta que l'incident provoqués ferits.