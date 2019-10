El 30% dels pacients que es trenquen el fèmur mor durant el primer any

Laura Mangas

17.10.2019 | 12:44

El 30% de les persones que tenen una fractura del fèmur mor durant el primer any posterior a l'accident. És una de les dades fetes públiques per la comissió de prevenció de caigudes del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que aquest matí ha muntat una carpa a la Plaça Vella per donar consells a la gent gran sobre mètodes preventius per evitar caure. Les professionals de l'Hospital han creat un petit circuit per avaluar la fragilitat i el risc de caigudes dels participants i oferir després recomanacions personalitzades. Una de les universals és fer exercici, com a mínim, caminar 20 minuts al dia per mantenir un bon estat físic i reduir les probabilitats de caure. Utilitzar un calçat tancat, evitar les catifes o encendre el llum a la nit si ens hem d'aixecar són altres dels consells bàsics.