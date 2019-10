Vetlla de reflexió i pregària solidària pels encausats per l'1-O

16.10.2019 | 11:28

La plataforma Església i Catalunya ha convocat per aquest dissabte, a les 21 hores, a la parròquia del Carme de Terrassa una vetlla i pregària en solidaritat amb els encausats per l'1-O. La plataforma explica que es tracta de repetir el mateix esquema de la que es va fer a Montserrat el dia 5 d'octubre i que va omplir la basílica de gom a gom. Els organitzadors han convidat a les famílies dels empresonats de la diòcesi: Raúl Romeva, Josep Rull, Lluís Puig, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Pere Soler, i esperen que hi puguin ser. Tampoc s'oblidaran de les famílies dels CDR, empresonats fa més de 25 dies. Església i Catalunya és una plataforma creada l'any 2015 que aplega a una quinzena de grups de l'església de base i institucions eclesials del país.