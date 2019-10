Tres requisits: bona salut, tenir més de 18 anys i pesar 50 quilos

16.10.2019 | 04:00

Donar sang és considerat com un hàbit cívic. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions: tenir més de 18 anys, pesar 50 quilos o més i en el cas de ser dona, no estar embarassada. Per donar sang no cal estar en dejú i es recomana anar ben hidratat. Els homes poden donar sang 4 cops l'any i les dones 3. Entre una donació i una altra han de passar dos mesos com a mínim. Aquests són els principals requisits que s'han de reunir per ser candidat a donar sang. Per les persones que estiguin interessades, hi ha més informació a la pàgina web següent: www.donarsang.gencat.cat, on hi ha resposta a les preguntes més freqüents sobre la donació de sang.