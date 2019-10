Terrassencs a la Marxa per la Llibertat de Berga

Laura Hernández

16.10.2019 | 10:26

Terrassa ja participa a les Marxes per la Llibertat organitzades per Òmnium i l'ANC en resposta a la sentència del "procés". Un grup d'egarencs membres de l'ANC s'han incorporat a primera hora del matí a la columna que ha sortit de Berga. Aquest és un dels sis punts de partida de la marxa, juntament amb Tarragona, Castelldefels, Girona, Vic i Tàrrega. Demà, la columna de Berga passarà per Vacarisses en la seva segona jornada de ruta cap a Barcelona.