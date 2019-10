Puigdemont reclama els seus drets com a diputat del Parlament

Efe

16.10.2019 | 04:00

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va anunciar ahir que sol·licitarà la restitució dels seus drets com a diputat al Parlament de Catalunya, una vegada que la Justícia espanyola ha reactivat la seva euroordre pels delictes de sedició i malversació, però no de rebel·lió.Així ho va anunciar Puigdemont a les portes de la seu de l'Eurocambra a Brussel·les, on es va concentrar amb unes trenta ...