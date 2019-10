Ja s'han assignat els membres de les meses electorals

16.10.2019 | 04:00

Ahir va tenir lloc el sorteig públic de les persones candidates a membres de les meses electorals que es constituiran amb motiu de les eleccions vinents generals, que se celebraran el pròxim 10 de novembre.El sorteig ha determinat les 2.196 persones amb dret a vot que són candidates afirmar part de les meses electorals. A cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa corresponen nou persones candidates, una com a titular i dues com a suplents per ...