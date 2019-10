Incidència desigual de la vaga de 72 hores dels estudiants

16.10.2019 | 12:08

El Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga de 3 dies, 72 hores, a partir d'avui i fins divendres. Fan la crida als instituts i a les universitats. La protesta es contra la sentència "repressiva" de l'1-Octubre. Demà està previst que es sumi el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. De moment hi ha previstes manifestacions demà dijous i divendres, a les 12 hores del migdia, a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. A hores d'ara, la incidència es desigual. Dels 13 instituts de secundària públics, la meitat fan classe amb normalitat mentre que l'altre meitat han suspès les classes de segon cicle d'ESO i batxillerat per manca d'alumnes. La convocatòria no ha afectat al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa, on l'activitat acadèmica es desenvolupa sense cap afectació.