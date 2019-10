Debat conjunt el 30 d'octubre

16.10.2019 | 04:00

La intenció de l'equip de govern és celebrar un ple extraordinari el pròxim 30 d'octubre on debatre conjuntament la proposta d'ordenances fiscals i de pressupostos per l'any vinent. Tot i la petició de Miquel Sàmper (JxT) de posposar l'aprovació dels pressupostos, l'executiu va afirmar ahir que té la ferma voluntat que els dos documents vegin la llum al mateix temps, de manera que la ciutat compti amb nous pressupostos i tributs l'1 de gener. "Tot i l'estrès que ens està suposant, ho tenim tot molt ben empastat per celebrar un ple conjunt el 30 d'octubre", va remarcar Núria Marín, tinenta d'alcalde de Serveis Generals. L'oposició s'ha queixat que no disposa de temps per analitzar en profunditat la documentació. El govern, tot i reconèixer l'esforç que estan fent els partits per gestionar aquest gran volum d'informació, recorda que el lliurament de la documentació està seguint els terminis previstos pel reglament orgànic municipal.