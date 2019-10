Ciutadans "condemna" els altercats ocorreguts ahir

16.10.2019 | 12:37

Ciutadans, en un comunicat, mostra "el seu absolut rebuig i condemna davant dels aldarulls protagonitzats per separatistes radicals en protesta per la sentència del 'procés' en diversos municipis catalans. i pels talls de trànsit que impedeixen el lliure moviment dels terrassencs i catalans". A més, el portaveu municipal, Javier González, ha reiterat la seva "condemna i preocupació" per "l'increment de la violència i els talls de trànsit que impedeixen el lliure moviment dels egarenses i catalans".

En aquest sentit, González ha recordat que "continuem esperant que l'alcalde se solidaritzi amb les persones afectades per aquestes situacions". Així mateix, Ciutadans vol mostrar "el seu suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat que treballen per mantenir l'ordre i defensar els drets i llibertats de tots els ciutadans".