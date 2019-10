15.10.2019 | 04:00

La concentració a instal·acions de l'aeroport del Prat, amb presència de molts terrassencs, va constituir una de les escenes amb més tensió durant la jornada d'ahir. La plataforma Tsunami Democràtic havia cridat a paralitzar l'activitat de l'aeroport, en protesta per la condemna als líders del "procés", així com per a reclamar al govern de Pedro Sánchez que s'avingui a negociar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, segons l'agència EFE. Aquesta plataforma -la direcció de la qual es manté en secret- va publicar un comunicat a les 13 hores en el qual instava a la ciutadania a acudir "immediatament i per totes les vies possibles" a la terminal T1 de l'aeroport per a "paralitzar" la seva activitat, "d'acord amb la disciplina radicalment no violenta i la tradició de desobediència civil". Després de conèixer-se la sentència, Tsunami Democràtic va publicar un missatge en les xarxes socials demanant als seus seguidors que es concentressin en la cèntrica plaça Catalunya de Barcelona al migdia per a rebre més instruccions a partir de les 13 hores. Va ser des d'allà on els concentrats van rebre la convocatòria.