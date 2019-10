15.10.2019 | 19:40

Centenars de manifestants s'han concentrat davant del Palau de Justícia i han tallat l'accés i la sortida des de Terrassa per l'autopista C-58. El Tall ha començat a les 7.20 de la tarda. Els manifestants estaven convocats per Òmnium Cultural per participar en una seguda amb espelmes simultània a diverses ciutats catalanes. És una nova protesta per la sentència del judici de l'1-0. Els manifestants han ocupat els dos carrils d'entrada i els dos de sortida.