El Suprem condemna Rull a 10 anys i mig de presó La clau

Laura Hernández

15.10.2019 | 04:00

No hi va haver rebel·lió. El Tribunal Suprem ha condemnat a nou dels dotze líders independentistes processats per l'1-O per delictes de sedició amb penes que van dels 9 anys fins a 13 anys de presó i el mateix període d'inhabilitació total. Les penes són inferiors a les peticions de la Fiscalia, que demanava fins a 25 anys de presó pels encausats, i superen lleument les formulades per l'Advocacia de l'Estat.En el cas del terrassenc ...