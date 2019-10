Sorteig de membres per les eleccions generals del 10-N

Després del sorteig, la Junta de Govern Local ha celebrat una sessió extraordinària per a aprovar-ne els resultats.

15.10.2019 | 12:52

Aquest matí s'ha realitzat a l'Ajuntament de Terrassa el sorteig públic de les persones candidates a membres de les meses electorals que es constituiran amb motiu de les properes eleccions Generals, que se celebraran el proper 10 de novembre.

El sorteig ha determinat les 2.196 persones amb dret a vot que seran candidates a formar part de les meses electorals. A cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa corresponen nou persones candidates, una com a titular i dues com a suplents per cadascun dels tres càrrecs de la mesa